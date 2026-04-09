Fudbal

DELEGACIJA FIFA STIGLA U SRBIJU! Svetska kuća fudbala odredila posebnog eksperta za nas

Новости онлине

09. 04. 2026. u 17:51

Fudbalski savez Srbije (FSS) ugostio je delegaciju Svetske fudbalske federacije (FIFA) koja je tokom dvodnevne posete boravila u Beogradu, u okviru redovnih aktivnosti saradnje i podrške savezima kroz program razvoja fudbala.

FOTO: FSS

Kako je navedeno na sajtu naše kuće fudbala, tokom posete, predstavnici FIFA Marian Pahars i Arnar Vidarson sastali su se predstavnicima FSS, generalnim sekretarom Brankom Radujkom, direktorom za Strategiju i razvoj Rankom Stojićem i Ružom Ilić, menadžerom za bazični fudbal zaduženom za FIFA razvojne programe, sa kojima su razgovarali o daljem unapređenju projekata, kao i o strateškim pravcima delovanja u oblasti razvoja igrača. 


Dodaje se da je poseban akcenat stavljen na nastavak saradnje u okviru "FIFA Talent Development Scheme" programa, koji ima za cilj stvaranje sistemskih i održivih rešenja za razvoj talenata. 

U tom kontekstu, istaknuto je da će novi FIFA ekspert zadužen za Srbiju biti Islanđanin Vidarson, koji poseduje bogato iskustvo u elitnom fudbalu kao igrač, trener i generalni menadžer, kako u islandskom, tako i u belgijskom fudbalu. Takođe, obavljao je funkciju tehničkog direktora u FS Islanda. 


Pored sastanaka u sedištu FSS, delegacija FIFA posetila je i Sportski centar FSS u Staroj Pazovi, gde su se upoznali sa uslovima za rad državnih selekcija i svakodnevnim funkcionisanjem sistema razvoja. 

Tokom boravka u Sportskom centru FSS, predstavnici FIFA susreli su se i sa selektorom ženske omladinske reprezentacije Srbije Dragišom Zečevićem, kome su poželeli mnogo uspeha u predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. 

U okviru posete, delegacija će prisustvovati i utakmicama ženske reprezentacije Srbije do 19 godina, pružajući dodatnu podršku mladim talentima i razvoju ženskog fudbala u Srbiji. 

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart