DELEGACIJA FIFA STIGLA U SRBIJU! Svetska kuća fudbala odredila posebnog eksperta za nas

Fudbalski savez Srbije (FSS) ugostio je delegaciju Svetske fudbalske federacije (FIFA) koja je tokom dvodnevne posete boravila u Beogradu, u okviru redovnih aktivnosti saradnje i podrške savezima kroz program razvoja fudbala.

FOTO: FSS

Kako je navedeno na sajtu naše kuće fudbala, tokom posete, predstavnici FIFA Marian Pahars i Arnar Vidarson sastali su se predstavnicima FSS, generalnim sekretarom Brankom Radujkom, direktorom za Strategiju i razvoj Rankom Stojićem i Ružom Ilić, menadžerom za bazični fudbal zaduženom za FIFA razvojne programe, sa kojima su razgovarali o daljem unapređenju projekata, kao i o strateškim pravcima delovanja u oblasti razvoja igrača.



Dodaje se da je poseban akcenat stavljen na nastavak saradnje u okviru "FIFA Talent Development Scheme" programa, koji ima za cilj stvaranje sistemskih i održivih rešenja za razvoj talenata.

U tom kontekstu, istaknuto je da će novi FIFA ekspert zadužen za Srbiju biti Islanđanin Vidarson, koji poseduje bogato iskustvo u elitnom fudbalu kao igrač, trener i generalni menadžer, kako u islandskom, tako i u belgijskom fudbalu. Takođe, obavljao je funkciju tehničkog direktora u FS Islanda.



Pored sastanaka u sedištu FSS, delegacija FIFA posetila je i Sportski centar FSS u Staroj Pazovi, gde su se upoznali sa uslovima za rad državnih selekcija i svakodnevnim funkcionisanjem sistema razvoja.

Tokom boravka u Sportskom centru FSS, predstavnici FIFA susreli su se i sa selektorom ženske omladinske reprezentacije Srbije Dragišom Zečevićem, kome su poželeli mnogo uspeha u predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.



