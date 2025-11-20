TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka

Тип редакција

20. 11. 2025. u 09:20

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог четвртка

Profimedia

DANSKA PRVA DIVIZIJA

18.30 Hobro - Hvidovre UG 3+ (sa 1,85 na 1,75)

BRAZIL SERIJA A

20.00 Žuventuda - Kruzeiro GG (sa 2,00 na 1,90)

ENGLESKA U21 PREMIJER LIGA KUP

20.00 Barnli - KPR 2 (sa 3,60 na 3,00)

ENGLESKA LIGA JEDAN

21.00 Piterboro junajted - Stokport kaunti GG (sa 1,75 na 1,61)

PARAGVAJ PROFESIONAL DIVIZIJA

21.00 Sportivo Trinideze - Klub Atletiko Tembetari GG (sa 2,20 na 2,00)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOJINOVIĆI SPREMAJU SLAVU: Viktor glavni domaćin - pokazao kako idu pripreme (FOTO)

ŽIVOJINOVIĆI SPREMAJU SLAVU: Viktor glavni domaćin - pokazao kako idu pripreme (FOTO)