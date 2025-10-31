TIP

SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva

Ivan Dobrilović

31. 10. 2025. u 12:50

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati

СУПЕР ТРАДИЦИЈЕ: Ево шта каже историја данашњих мечева

FOTO: Tanjug/AP

ŠPANIJA 1

BARSELONA - ELČE 1

Barsa je trijumfovala protiv Elčea na poslednjih deset međusobnih duela.

ARGENTINA 1

PLATENSE - SARMIJENTO 0-2

Na devet vezanih dvoboja nisu postizana više od dva pogotka.

ENGLESKA PREMIJER

MANČESTER S. - BORNMUT 1

„Građani“ su slavili protiv Bornmuta na proteklih deset međusobnih mečeva.

HOLANDIJA 1

TELSTAR - EKSCELZIOR GG

Na minulih sedam okršaja mreže su se tresle na obe strane.

NORVEŠKA 1

VALERENGA - BODO 2

Bodo je “tukao” Valerengu na osam uzastopnih susreta.

S. ARABIJA 1

NASR - FEJHA 1

Nasr je slavio protiv Fejhe na sedam vezanih mečeva pred svojim navijačima.

TURSKA 1

KAJZERI - KASIMPAŠA 0-2

Na proteklih šest dvoboja na terenu Kajzerija mreže su se tresle najviše dvaput.

