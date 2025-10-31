SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati
ŠPANIJA 1
BARSELONA - ELČE 1
Barsa je trijumfovala protiv Elčea na poslednjih deset međusobnih duela.
ARGENTINA 1
PLATENSE - SARMIJENTO 0-2
Na devet vezanih dvoboja nisu postizana više od dva pogotka.
ENGLESKA PREMIJER
MANČESTER S. - BORNMUT 1
„Građani“ su slavili protiv Bornmuta na proteklih deset međusobnih mečeva.
HOLANDIJA 1
TELSTAR - EKSCELZIOR GG
Na minulih sedam okršaja mreže su se tresle na obe strane.
NORVEŠKA 1
VALERENGA - BODO 2
Bodo je “tukao” Valerengu na osam uzastopnih susreta.
S. ARABIJA 1
NASR - FEJHA 1
Nasr je slavio protiv Fejhe na sedam vezanih mečeva pred svojim navijačima.
TURSKA 1
KAJZERI - KASIMPAŠA 0-2
Na proteklih šest dvoboja na terenu Kajzerija mreže su se tresle najviše dvaput.
Preporučujemo
DOMAĆIN JE VELIKI DUŽNIK DORTMUNDA: Biće golova na Augzburg areni!
31. 10. 2025. u 07:52
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
31. 10. 2025. u 08:45
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)