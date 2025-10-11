TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote

Ivan Dobrilović

11. 10. 2025. u 08:20

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и ове суботе

FOTO: AP/Tanjug

ENGLESKA LIGA 2

16.00 GRIMZBI - KOLČESTER 1 (sa 1,95 na 1,80)

ENGLESKI FA KUP

16.00 ISTORN BORO - BORHEM 2 (sa 1,95 na 1,75)

EVROPA - KVALIFIKACIJE ZA SP

18.00 MAĐARSKA - JERMENIJA 1 (sa 1,50 na 1,35)

ITALIJA 3C

14.30 FOĐA - KROTONE 2 (sa 1,65 na 1,45)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal

NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal