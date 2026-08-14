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BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

14. 08. 2026. u 08:59

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

FOTO: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Petak

17.30 Marsej - Atletiko Madrid X (3.65)

20.00 Čelik Zenica - Široki Brijeg X (3.30)

Ukupna kvota: 12.05

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