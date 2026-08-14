Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

14. 08. 2026. u 08:00

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

CARLOS COSTA / AFP / Profimedia

Petak

11.30 Peninsula - Brizbejn siti GG (1.45)

19.00 Rozenborg - Viking GG (1.40)
21.15 Sporting - Vitorija Gimaraeš GG (2.00)

Ukupna kvota: 4.06

 

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