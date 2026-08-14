ŽARKO UDOVIČIĆ: Gornjik i Visla se "pune"

* Bivši fudbaler Rakova, tipuje Poljsku 1

Leszek Szymanski / PAP / Profimedia

MOJ TIP

petak,

LEGIJA - RADOMJAK 1

subota,

Zaglebje - Slask X

Pjast - Krakov X

Viđev Lođ - Korona 1

nedelja,

Motor - Katovice X2

Krakovija - Jagelonija 0-2

GORNjIK - VISLA 3+

Legija i Leh su kvalitetom i rezultatima već uspeli da se izdvoje i zaposednu vrh tabele, njihove pobede se u ovom kolu ne dovode u pitanje. Radomjak posle dva poraza deluje bezopasno i nema šta da traži na najtežem gostovanju u Varšavi.

Gornjik i Visla ne znaju da se brane, "šuplje" odbrane obećavaju bar tri gola u međusobnom okršaju.