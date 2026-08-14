ŽARKO UDOVIČIĆ: Gornjik i Visla se "pune"
* Bivši fudbaler Rakova, tipuje Poljsku 1
MOJ TIP
petak,
LEGIJA - RADOMJAK 1
subota,
Zaglebje - Slask X
Pjast - Krakov X
Viđev Lođ - Korona 1
nedelja,
Motor - Katovice X2
Krakovija - Jagelonija 0-2
GORNjIK - VISLA 3+
Legija i Leh su kvalitetom i rezultatima već uspeli da se izdvoje i zaposednu vrh tabele, njihove pobede se u ovom kolu ne dovode u pitanje. Radomjak posle dva poraza deluje bezopasno i nema šta da traži na najtežem gostovanju u Varšavi.
Gornjik i Visla ne znaju da se brane, "šuplje" odbrane obećavaju bar tri gola u međusobnom okršaju.
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