PREDRAG JOKANOVIĆ: Sporting sada mora da slavi
* Tipuje dve lige Portugalije
PORTUGALIJA 1
SPORTING – GIMARAEŠ 1
Alverka – Estrela 1X
Akademiko V. – S. Klara X2
Rio Ave – Porto 2
Famalikao – Maritimo 1X
Nasional – Estoril 1X
KASA PIA – BENFIKA 2
Braga – Žil Visente 1
Arouka – Moreirense 1X
PORTUGAL 2
Akademika – Feirense 1X
Torense – Penafiel 1
Leirija - Befika B 1X&GG
Sporting B - Šaveš 1X&GG
Portimonense – Vizela 1X
Amarante – Lusitanija 1X
Leišoeš – Tondela 1
Porto B – Farense 1X
Felžeiraš – AVS 1X
Posle velikog kiksa u prvom kolu kada je posle vođstva od 2:0 protiv Amadore Sporting osvojio samo bod, sada hteo ne hteo mora da pobedi. Isti slučaj je sa Benfikom, mada su to male kvote. Porto igra kao nekada u vreme Murinja, povedu 1:0, onda čuvaju rezultat.
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