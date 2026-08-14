Tip Asova

PREDRAG JOKANOVIĆ: Sporting sada mora da slavi

Žarko Urošević

14. 08. 2026. u 08:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

* Tipuje dve lige Portugalije

ПРЕДРАГ ЈОКАНОВИЋ: Спортинг сада мора да слави

Tanjug/AP Photo/Ana Brigida

PORTUGALIJA 1

SPORTING – GIMARAEŠ 1

Alverka – Estrela 1X

Akademiko V. – S. Klara X2

Rio Ave – Porto 2

Famalikao – Maritimo 1X

Nasional – Estoril 1X

KASA PIA – BENFIKA 2

Braga – Žil Visente 1

Arouka – Moreirense 1X

PORTUGAL 2

Akademika – Feirense 1X

Torense – Penafiel 1

Leirija - Befika B 1X&GG

Sporting B - Šaveš 1X&GG

Portimonense – Vizela 1X

Amarante – Lusitanija 1X

Leišoeš – Tondela 1

Porto B – Farense 1X

Felžeiraš – AVS 1X

Posle velikog kiksa u prvom kolu kada je posle vođstva od 2:0 protiv Amadore Sporting osvojio samo bod, sada hteo ne hteo mora da pobedi. Isti slučaj je sa Benfikom, mada su to male kvote. Porto igra kao nekada u vreme Murinja, povedu 1:0, onda čuvaju rezultat.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA U NAJUŽEM IZBORU ZA NAJPOŽELJNIJU DESTINACIJU EVROPE: Glasajte za našu zemlju u prestižnom izboru magazina Wanderlust!

SRBIJA U NAJUŽEM IZBORU ZA NAJPOŽELjNIJU DESTINACIJU EVROPE: Glasajte za našu zemlju u prestižnom izboru magazina Wanderlust!