U KRIZI SU: Klipersi žele da prekinu crnu seriju

Marko Milosavljević

03. 12. 2025. u 14:05

ATLANTA će u noći između srede i četvrtka ugostiti Kliperse.

Izabranici Tajrona Lua ne mogu da pronađu pravi ritam, deluju raštimovano na terenu i beleže loše rezultate.

Nanizali su pet poraza, a u prethodnom kolu je bolji od njih bio Majami, konačan rezultat glasio je 140:123.

Kavaj Lenard je prikazao dobru partiju, ali to nije bilo dovoljno, momak iz Los Anđelesa je ubacio 36 poena.

Sa druge strane, Hoksi su nakon dva uzastopna trijumfa pretrpeli poraz od Detroita rezultatom 99:98.

Verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +227,5 (kvota 1,90)

