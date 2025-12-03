U KRIZI SU: Klipersi žele da prekinu crnu seriju
ATLANTA će u noći između srede i četvrtka ugostiti Kliperse.
Izabranici Tajrona Lua ne mogu da pronađu pravi ritam, deluju raštimovano na terenu i beleže loše rezultate.
Nanizali su pet poraza, a u prethodnom kolu je bolji od njih bio Majami, konačan rezultat glasio je 140:123.
Kavaj Lenard je prikazao dobru partiju, ali to nije bilo dovoljno, momak iz Los Anđelesa je ubacio 36 poena.
Sa druge strane, Hoksi su nakon dva uzastopna trijumfa pretrpeli poraz od Detroita rezultatom 99:98.
Verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +227,5 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
EHF LIGA ŠAMPIONA: Predlozi iz najelitnijeg evropskog takmičenja
03. 12. 2025. u 13:05
DENVER IGRA TOPLO-HLADNO: Nikola Jokić ne popušta!
03. 12. 2025. u 09:10
JUČE SMO POGODILI TIKET: Evo predloga iz ostalih sportova za petak
03. 12. 2025. u 08:30
KAKAV HAOS! Fudbaleri upali u svlačionicu suparnika i pretukli ih (VIDEO)
Najnovije sportske vesti su više za rubriku "crna hronika".
03. 12. 2025. u 11:15
PUKLA LjUBAV SRBINA I HRVATSKE! Stigao u transferu koji je šokirao region, a onda otišao posle dva meseca
Srbin je šokirao Hrvatsku!
03. 12. 2025. u 09:50
ŠTA MU JE URADILA!? Ana Ivanović pre devet godina "žestoko izigrala" Bastijana Švajnštajgera
BRAK Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera je definitivno završen.
03. 12. 2025. u 07:43
Komentari (0)