KAO NEKADA: Harden nosi franšizu na svojim leđima i jedan je od najboljih poentera lige
OČEKUJEMO još jedno dobro izdanje legendarnog Džejmsa Hardena čiji Los Anđeles klipersi gostuju Orlando medžiku sat vremena posle ponoći u "Kia centru".
Nemaju Klipersi dobar start sezone, povrede su osakatile ovaj tim, nema Lenarda, Bila... i nalaze se u velikom problemu što njihov skor najbolje govori (4-10).
Jedna od retkih svetlih tački ekipe je Džejms Harden koji igra na izuzetno visokom nivou. Iako ima 36 godina, popularni Brada i dalje dominira i ubedljivo je najbolji igrač Klipersa, a generalno je među boljim poenterima u ligi.
Posebno je podigao formu na poslednjih par utakmica i redom je ubacivao 41,37 i 28 poena protiv Maveriksa, Seltiksa i Seventisiksersa.
Sve dok Klipersi imaju zdravstvene probleme sve u igri franšize iz Los Anđelesa vrteće se oko Džejmsa Hardena, očekujemo da nastavi u ovom ritmu i verujemo da će imati dobro izdanje protiv Medžika.
Granica koja se traži nije velika, Brada je redovno prebacuje i zbog toga ga predlažemo plus na večerašnjem meču u "Kia centru".
NAŠ TIP: Džejms Harden +25,5 poena (kvota 1,90)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
20. 11. 2025. u 07:00
JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
20. 11. 2025. u 08:20
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
20. 11. 2025. u 08:40
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela
20. 11. 2025. u 09:40
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo kako su njegovi igrači reagovali kada su čuli da je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije, po tvrdnji određenih ruskih medija, nije bio (samo) zbog loših rezultata. Pa opet, najnovije vesti iz Moskve - mogu da budu povod za zadovoljstvo srpskog stručnjaka.
20. 11. 2025. u 18:36
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su više nego zanimljive.
20. 11. 2025. u 19:22
Komentari (0)