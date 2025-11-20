KAO NEKADA: Harden nosi franšizu na svojim leđima i jedan je od najboljih poentera lige

OČEKUJEMO još jedno dobro izdanje legendarnog Džejmsa Hardena čiji Los Anđeles klipersi gostuju Orlando medžiku sat vremena posle ponoći u "Kia centru".

Foto: Profimedia

Nemaju Klipersi dobar start sezone, povrede su osakatile ovaj tim, nema Lenarda, Bila... i nalaze se u velikom problemu što njihov skor najbolje govori (4-10).

Jedna od retkih svetlih tački ekipe je Džejms Harden koji igra na izuzetno visokom nivou. Iako ima 36 godina, popularni Brada i dalje dominira i ubedljivo je najbolji igrač Klipersa, a generalno je među boljim poenterima u ligi.

Posebno je podigao formu na poslednjih par utakmica i redom je ubacivao 41,37 i 28 poena protiv Maveriksa, Seltiksa i Seventisiksersa.

Sve dok Klipersi imaju zdravstvene probleme sve u igri franšize iz Los Anđelesa vrteće se oko Džejmsa Hardena, očekujemo da nastavi u ovom ritmu i verujemo da će imati dobro izdanje protiv Medžika.

Granica koja se traži nije velika, Brada je redovno prebacuje i zbog toga ga predlažemo plus na večerašnjem meču u "Kia centru".

NAŠ TIP: Džejms Harden +25,5 poena (kvota 1,90)

