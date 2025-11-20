TIP ostali sportovi

PAO IGRA SVE BOLJE: Ataman je probudio Šortsa

Marko Milosavljević

20. 11. 2025. u 07:55

PANATINAIKOS će u dvanaestom kolu Evrolige ugostiti Dubai.

FOTO: Tanjug/AP/Sergei Grits

Zeleni su počeli da igraju sve bolje, polako hvataju svoj ritam i trenutno imaju niz od četiri poraza.

Prošle nedelje su u duplom kolu ostvarili dve pobede, najpre su savladali Pariz, a zatim i Real Madridu.

Ergin Ataman je javno rekao da je nezadovoljan igrama Ti-Džej Šortsa, a upravo to je probudilo omalenog plejmejkera.

Amerikanac je protiv Madriđana imao učinak od 19 poena i 6 skokova za 32 minuta na parketu.

Verujemo da će Atinjani rutinski savladati ekipu Dubaija.

NAŠ TIP: H1 -7,5 (kvota 1,70)

