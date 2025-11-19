TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

19. 11. 2025. u 10:00

ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke i košarke.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Sreda

17.30 Jastšembski - Lublin ukupno poena +182,5 (1,85)

20.00 Asvel - Monako 2 (1,35)
1.00 Indijana pejsers - Šarlot hornets 1 (2,00)

Ukupna kvota: 5,00

