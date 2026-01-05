HAOS U PREMIJER LIGI! Da li je Ruben Amorim zbog ove izjave po hitnom postupku otpušten iz Mančester junajteda?

Ne samo da Mančester junajted nije uspeo da pobedi Lids, čime je nastavio sa partijama koje razočaravaju navijače nekadašnjeg prvaka Evrope, već je i posle meča bilo burno. Najpre zbog izjave trenera, a potom - zbog otkaza koji je Ruben Amorim dobio.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, meč pomenutih rivala završen je bez pobednika, 1:1, u 20. kolu engleske Premijer lige.

Fudbaleri Lidsa su poveli u 62. minutu golom Brendena Aronsona. Mančester junajted je do boda stigao tri minuta kasnije pogotkom Mateusa Kunje.

Junajted se trenutno nalazi na petom mestu na tabeli engleskog prvenstva sa 31 bodom, dok je Lids na 16. poziciji sa 22. Iako peta pozicija i nije tako loša sama po sebi, serija neuspeha, te igre "toplo-hladno", ali i sve brojnije kritike - izazvale su neuobičajenu reakciju od strane šefa stručnog štaba kluba s Old Traforda, Rubena Amorima.

A jutro posle te reakcije - uručen mu je otkaz.

Hoću da budem menadžer Junajteda, a ne trener!

„Samo želim da kažem da sam došao ovde da budem menadžer, a ne da budem trener“, rekao je Amorim posle utakmice.

„U svakom odeljenju - odeljenju za skauting, kod sportskog direktora - [oni] moraju da rade svoj posao. Ja ću raditi svoj 18 meseci, a onda ćemo nastaviti dalje. Samo želim da kažem da ću biti menadžer ovog tima, a ne samo trener. Bio sam jasan po tom pitanju. To će se završiti za 18 meseci, a onda će svi nastaviti dalje. To je bio dogovor. To je moj posao. Ne da budem (samo) trener.“

Na pitanje da li i dalje oseća poverenje rukovodstva Junajteda, Amorim je rekao:

„Za početak, primetio sam da ste (vi, novinari) dobijali selektivne informacije o svemu. Došao sam ovde da budem menadžer Mančester junajteda, a ne da budem trener Mančester junajteda. To je jasno. Znam da se ne zovem (Tomas) Tuhel, nisam (Antonio) Konte, niti (Žoze) Murinjo, ali ja sam menadžer Mančester junajteda. I ovako će biti 18 meseci ili dok uprava ne odluči da se promeni. Neću odustati. Neću dati otkaz. Radiću svoj posao dok ne dođe drugi čovek da me zameni.“

Zameniće ga neko novi - mnogo brže nego što se Amorim nadao - jer je jutro posle ovih izjava, dobio otkaz.



Ekipa iz Mančestera će u narednom, 21. kolu Premijer lige gostovati Barnliju, dok će Lids igrati protiv Njukasla.

Tabela Premijer lige

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“