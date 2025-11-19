ODBOJKAŠKI TIKET: Egali u Poljskoj, Milano rutinski pred svojim navijačima...
DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od njih.
Sreda
17.30 Jastšembski - Lublin prvi set ukupno poena +45,5 (1,75)
20.30 Milano - Grotacolina prvi set 1 (1,35)
Ukupna kvota: 4,06
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
19. 11. 2025. u 07:00
JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za sredu
19. 11. 2025. u 07:15
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
19. 11. 2025. u 09:00
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
19. 11. 2025. u 08:20
RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.
18. 11. 2025. u 19:00
RUSI OTKRILI: Nije zbog rezultata! Evo zašto je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije izgleda nije bio (samo) zbog loših rezultata.
18. 11. 2025. u 18:30
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u ponedeljak su završene u evropskim grupama A, G i L, gde su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?". Crna Gora i Hrvatska su odigrali takmičarski nebitan meč, ali izazvao je on mnogo, mnogo bure u javnosti. Sa pravom.
18. 11. 2025. u 11:45
Komentari (0)