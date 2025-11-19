TIP ostali sportovi

ODBOJKAŠKI TIKET: Egali u Poljskoj, Milano rutinski pred svojim navijačima...

ТИП редакција

19. 11. 2025. u 09:30

DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od njih.

Sreda

17.30 Jastšembski - Lublin prvi set ukupno poena +45,5 (1,75)

20.00 Rešovija - Zaksa prvi set ukupno poena +45,5 (1,72)
20.30 Milano - Grotacolina prvi set 1 (1,35)

Ukupna kvota: 4,06

