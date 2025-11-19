TIP ostali sportovi

ČETA DUŠANA ALIMPIJEVIĆA NA TEŠKOM GOSTOVANJU: Domaćin ima dobar skor

Marko Milosavljević

19. 11. 2025. u 08:00

TURK Telekom će u osmom kolu Evrokupa ugostiti Bešiktaš.

ЧЕТА ДУШАНА АЛИМПИЈЕВИЋА НА ТЕШКОМ ГОСТОВАЊУ: Домаћин има добар скор

FOTO Evrokup

Izabranici Dušana Alimpijevića u domaćem šampionatu imaju savršen skor, ostvarili su osam pobeda bez poraza.

Ipak, na evrosceni su dva puta poraženi, najpre od Lijektabelijsa, a zatim i od Budućnosti.

Ipak, Bešiktaš se nalazi uz gornjem delu tabeli sa istim skorom kao i njihov protivnik.

Turk Telekom je vezao šest poraza i u današnji meč ulazi sa velikom dozom samopouzdanja.

Verujemo da će domaćin slaviti.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,85)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 15

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 15

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIŽI OD EVROPSKOG PROSEKA: Ovo je tačan broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji

NIŽI OD EVROPSKOG PROSEKA: Ovo je tačan broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji