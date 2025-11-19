ČETA DUŠANA ALIMPIJEVIĆA NA TEŠKOM GOSTOVANJU: Domaćin ima dobar skor

TURK Telekom će u osmom kolu Evrokupa ugostiti Bešiktaš.

FOTO Evrokup

Izabranici Dušana Alimpijevića u domaćem šampionatu imaju savršen skor, ostvarili su osam pobeda bez poraza.

Ipak, na evrosceni su dva puta poraženi, najpre od Lijektabelijsa, a zatim i od Budućnosti.

Ipak, Bešiktaš se nalazi uz gornjem delu tabeli sa istim skorom kao i njihov protivnik.

Turk Telekom je vezao šest poraza i u današnji meč ulazi sa velikom dozom samopouzdanja.

Verujemo da će domaćin slaviti.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,85)

