TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu

Marko Milosavljević

05. 11. 2025. u 07:29

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od teniskih mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за среду

Foto: Profimedia

Sreda

17.00 Vavrinka - Muzeti +22,5 (1,87)

18.30 Nakašima - Điron 2-2 (2,60)

Kvota: 4,86

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NADA MACURA POTPISALA UGOVOR SA MITROVIĆEM Ponuda je bila dobra

NADA MACURA POTPISALA UGOVOR SA MITROVIĆEM "Ponuda je bila dobra"