OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Sreda
17.00 Vavrinka - Muzeti +22,5 (1,87)
18.30 Nakašima - Điron 2-2 (2,60)
Kvota: 4,86
