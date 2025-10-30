"BAVARCI" SU NAJOPASNIJI NA SVOM TERENU: Bajern je srušio Real Madrid u prošlom kolu
BAJERN Minhen će u osmom kolu Evrolige ugostiti Virtus
"Bavarci" igraju dobru košarku, a posebno su inspisisani kada igraju pred svojim navijačima.
U prošlom kolu ostvarili su veliku pobedu, savladali su Real Madrid na svom terenu rezultatom 90:84.
Ajzeja Majk je sa 29 poena bio najefikasniji pojedinac u pobedničkom taboru, pratio ga je Ratan Mejs sa 14, dok su Boldvin i Da Silva dodali po 10.
Bajern se danas sastaje sa timom iz Bolonje i verujemo da će upisati pobedu.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,48)
