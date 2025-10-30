TIP ostali sportovi

"BAVARCI" SU NAJOPASNIJI NA SVOM TERENU: Bajern je srušio Real Madrid u prošlom kolu

Marko Milosavljević

30. 10. 2025. u 14:30

BAJERN Minhen će u osmom kolu Evrolige ugostiti Virtus

БАВАРЦИ СУ НАЈОПАСНИЈИ НА СВОМ ТЕРЕНУ: Бајерн је срушио Реал Мадрид у прошлом колу

FOTO: Evroliga

"Bavarci" igraju dobru košarku, a posebno su inspisisani kada igraju pred svojim navijačima.

U prošlom kolu ostvarili su veliku pobedu, savladali su Real Madrid na svom terenu rezultatom 90:84.

Ajzeja Majk je sa 29 poena bio najefikasniji pojedinac u pobedničkom taboru, pratio ga je Ratan Mejs sa 14, dok su Boldvin i Da Silva dodali po 10.

Bajern se danas sastaje sa timom iz Bolonje i verujemo da će upisati pobedu.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,48)

