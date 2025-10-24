PROŠLE NEDELJE SU BILI POLOVIČNI: Pirejci stižu u Minhen
OLIMPIJAKOS će u šestom kolu Evrolige gostovati Bajernu.
Pirejci su prošle nedelje bili polovični u duplom kolu, pretrpeli su poraz od Anadolu Efesa, a zatim su savladali Makabi.
Protiv kluba iz Tel Aviva su konstantno bili u rezultatskom zaostatku, ali su na kraju uspeli da slave rezultatom 94:95.
Nikola Milutinov i Saša Vezenkov su sa po 23 poena bili najefikasniji u svom timu, dok ih je pratio Tajler Dorsi sa 18.
Verujemo da će Olimpijakos napraviti brejk u Minhenu.
NAŠ TIP: Bajern Minhen - Olimpijakos 2 (kvota 1,50)
