PROŠLE NEDELJE SU BILI POLOVIČNI: Pirejci stižu u Minhen

OLIMPIJAKOS će u šestom kolu Evrolige gostovati Bajernu.

FOTO: M. Vukadinović

Pirejci su prošle nedelje bili polovični u duplom kolu, pretrpeli su poraz od Anadolu Efesa, a zatim su savladali Makabi.

Protiv kluba iz Tel Aviva su konstantno bili u rezultatskom zaostatku, ali su na kraju uspeli da slave rezultatom 94:95.

Nikola Milutinov i Saša Vezenkov su sa po 23 poena bili najefikasniji u svom timu, dok ih je pratio Tajler Dorsi sa 18.

Verujemo da će Olimpijakos napraviti brejk u Minhenu.

NAŠ TIP: Bajern Minhen - Olimpijakos 2 (kvota 1,50)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA