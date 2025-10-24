TIP ostali sportovi

PROŠLE NEDELJE SU BILI POLOVIČNI: Pirejci stižu u Minhen

Marko Milosavljević

24. 10. 2025. u 15:09

OLIMPIJAKOS će u šestom kolu Evrolige gostovati Bajernu.

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ СУ БИЛИ ПОЛОВИЧНИ: Пирејци стижу у Минхен

FOTO: M. Vukadinović

Pirejci su prošle nedelje bili polovični u duplom kolu, pretrpeli su poraz od Anadolu Efesa, a zatim su savladali Makabi.

Protiv kluba iz Tel Aviva su konstantno bili u rezultatskom zaostatku, ali su na kraju uspeli da slave rezultatom 94:95.

Nikola Milutinov i Saša Vezenkov su sa po 23 poena bili najefikasniji u svom timu, dok ih je pratio Tajler Dorsi sa 18.

Verujemo da će Olimpijakos napraviti brejk u Minhenu.

NAŠ TIP: Bajern Minhen - Olimpijakos 2 (kvota 1,50)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal