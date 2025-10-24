TIP ostali sportovi

TURSKI DERBI NA EVROSCENI: Efes dočekuje Fenerbahče

Marko Milosavljević

24. 10. 2025. u 15:03

KOŠARKAŠI Anadolu Efesa će u šestom kolu najelitnijeg evropskog takmičenja ugostiti Fenerbahče.

Foto: Profimedia

Aktuelni šampion Evrope je u velikom problemu, nije sezonu otvorio kako treba i upisao je samo dve pobede.

Ipak, imaju dobru ekipu ove sezone i samo je pitanje trenutka kada će proraditi i zaigrati na višem nivou.

Ni Efes nije ništa bolji, izabranici Igora Kokoškova su takođe dve pobede ostvarili u dosadašnjem delu takmičenja.

Verujemo da nas očekuje otvorena utakmica sa velikim brojem poena.

NAŠ TIP: Anadolu Efes - Fenerbahče +165,5 (kvota 1,90)

