TIP ostali sportovi

PAO JE NEMILOSRDAN: Barsa poražena na satrtu Evrolige

Marko Milosavljević

03. 10. 2025. u 14:52

KOŠARKAŠI Panatinaikosa i Barselone sastaće se u drugom kolu najelitnijeg evropskog takmičenja.

ПАО ЈЕ НЕМИЛОСРДАН: Барса поражена на сатрту Евролиге

FOTO: EPA

"Zeleni" imaju neverovatan sastav, individualni kvalitet im je na jajvišem mogućem nivou, a ko neko ume to da pretvori u timsku igru, onda je to svakako Ergin Ataman.

Ostvarili su trijumf na startu Evrolige, savladali su Bajern na svom terenu rezultatom 87:79.

Kendrik Nan je ubacio 21 poen i podelio 10 asistencija, pratio ga je Rogavopulos sa 15 pogodaka.

Sa druge strane, Barsa je pretrpela poraz od ekipe Hapoela, rezultat meča glasio je 103:87.

Verujemo da će grčki velikan lako izaći na kraj sa Kataloncima.

NAŠ TIP: H1 -6,5 (kvota 1,65)

