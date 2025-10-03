PAO JE NEMILOSRDAN: Barsa poražena na satrtu Evrolige
KOŠARKAŠI Panatinaikosa i Barselone sastaće se u drugom kolu najelitnijeg evropskog takmičenja.
"Zeleni" imaju neverovatan sastav, individualni kvalitet im je na jajvišem mogućem nivou, a ko neko ume to da pretvori u timsku igru, onda je to svakako Ergin Ataman.
Ostvarili su trijumf na startu Evrolige, savladali su Bajern na svom terenu rezultatom 87:79.
Kendrik Nan je ubacio 21 poen i podelio 10 asistencija, pratio ga je Rogavopulos sa 15 pogodaka.
Sa druge strane, Barsa je pretrpela poraz od ekipe Hapoela, rezultat meča glasio je 103:87.
Verujemo da će grčki velikan lako izaći na kraj sa Kataloncima.
NAŠ TIP: H1 -6,5 (kvota 1,65)
