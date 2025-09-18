TIP ostali sportovi

TENISKI TIKET: Evo predloga sa turnira u Kini

Marko Milosavljević

18. 09. 2025. u 15:30

MEČEVI u Čengduu se igraju u ranim jutarnjim časovima i zato smo vam pripremili još jedan tiket.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Ево предлога са турнира у Кини

FOTO: Tanjug

Čengdu

7.00 Tabilo - Darderi +23,5 (2,02)

8.30 Džu - O Konel +23,5 (2,10)

Kvota: 4,24

