UKRAJINCI U PROBLEMU: San o ovome ostaće nedosanjan i posle 20 godina

SAMO 90 minuta deli Francusku od plasmana na Mundijal.

FOTO: Tanjug/AP

Ukrajina ima svoje motive, jer bi i ova reprezentacija pobedom obezbedila bar baraž a možda u poslednjm kolu posle neke senzacije stigla i do prvog mesta.

Oba ova scenarija su malo verovatna jer se zna kakvim kvalitetom raspolaže Francuska.

ipak, da su ranjivi trikolori su pokazali ispustivši vođstvo od 2:1 protiv Islanda. Da su tada dobili sada bi im i bod bio dovoljan za prvo mesto.

Ukrajinci, koji na plasman u finalni deo mundijala čekaju od 2006. godine, samo su jednom u istoriji pobedili Francusku, ali u gostima imaju samo dva remija uz četiri poraza.

NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,60)