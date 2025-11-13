UKRAJINCI U PROBLEMU: San o ovome ostaće nedosanjan i posle 20 godina
SAMO 90 minuta deli Francusku od plasmana na Mundijal.
Ukrajina ima svoje motive, jer bi i ova reprezentacija pobedom obezbedila bar baraž a možda u poslednjm kolu posle neke senzacije stigla i do prvog mesta.
Oba ova scenarija su malo verovatna jer se zna kakvim kvalitetom raspolaže Francuska.
ipak, da su ranjivi trikolori su pokazali ispustivši vođstvo od 2:1 protiv Islanda. Da su tada dobili sada bi im i bod bio dovoljan za prvo mesto.
Ukrajinci, koji na plasman u finalni deo mundijala čekaju od 2006. godine, samo su jednom u istoriji pobedili Francusku, ali u gostima imaju samo dva remija uz četiri poraza.
NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,60)
