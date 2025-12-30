TIP ostali sportovi

EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

30. 12. 2025. u 12:05

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

FOTO: Tanjug/AP/Thibault Camus

20.05 Antonio Blekni +12,5 (1,88)

20.05 Kris Džons -10,5 (1,97)

20.05 Silvan Fransisko +15,5 (1,98)

Kvota: 7,33

