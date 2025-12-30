EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evroligaški tiket
20.05 Antonio Blekni +12,5 (1,88)
20.05 Kris Džons -10,5 (1,97)
20.05 Silvan Fransisko +15,5 (1,98)
Kvota: 7,33
