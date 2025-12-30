"EKSPO VAŽAN I ZA BILATERALNE ODNOSE SA RUSIJOM" Bocan-Harčenko: Daće nam prilike za razvoj saradnje u najnovijim tehnologijama

AMBASADOR Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da i pored izazova koji su pred mnogim zemljama u 2026. godini, Srbiju nastavlja da vidi kao zemlju koja pokazuje stabilnost, a koja se, kako je dodao, potvrdila i tokom 2025. godine kada je bilo većih okupljanja i pokušaja kršenja javnog reda i mira.

Foto D. Milovanović

Kao važno Bocan-Harčenko je ocenio to što je ruski zamenik ministra privrede i trgovine koji je i komesar sekcije za Ekspo 2027 Aleksej Gruzdev pre nekoliko dana u Beogradu potpisao ugovor o učešću Rusije na specijalizovanoj izožbi u Beogradu.

- Ekspo je veoma važan događaj i veoma važan pravac ne samo za celu Srbiju već i u smislu naših bilateralnih odnosa. Učešće na takvom velikom događaju daće nam dodatne prilike i mogućnosti za razvoj saradnje uključujući i sfere poput najnovijih tehnologija - kazao je Bocan-Harčenko za Tanjug u novogodišnjem razgovoru o tome kako vidi Srbiju, bilateralne odnose dve zemlje i svet u 2026.

Ambasador Rusije je izrazio uverenje da će naši odnosi bez obzira na brojne izazove i poteškoće nastale zbog sankcija drugih država, nastaviti da napreduju i da će 2026. godina biti još bolja za razvoj bilateralne saradnje.

- Na tome radimo, ponekad ide dosta intenzivno, ponekad sporije, ali idemo dalje završavajuću ovu godinu i nadamo se da sledeća biti još bolja za razvoj naših bilateralnih odnosa i biće to, bez obzira na povećanje tenzija i izazova, godina stabilnosti i mira - rekao je on.

Naglasio je da je takva nada osnov za sve.

- Optimista sam u svakom smislu, ali u isto vreme ne mogu da kažem da u 2026. godini neće biti izazova bilo da je u pitanju Rusija, Srbija ili bilo koja druga država - rekao je ambasador.

Što se tiče političke situacije, ruski ambasador navodi da se intenzivnost protesta smanjuje, ali i dodaje da bi bilo preuranjeno da se kaže da više neće biti protesta i unutrašnjih izazova.

- Verujem da neće biti povećanog uzbunjivanja građana koje se pretvara u prepreku u razvoju zemlje i običnim aktivnostima u životu ljudi, ali i u funkcionisanju gradova, a možda i šire, nekih regiona - kazao je on.

Dodao je da će za Srbiju i u 2026. glavni prioriteti biti bezbednost i mir u regionu Balkana, i podsetio da je to ono što je i predsednik Srbije više puta snažno potvrdio.

- Kosovo će za Srbiju i u narednoj godini biti najvažniji izazov, ali dodatno nešto možemo da zaključimo nakon izbora održanih u nedelju. Ali, govoreći generalno, ne verujem da njihov rezultat može da promeni suštinu stava Prištine prema Srbima na Kosovu - rekao je ambasador i dodao da, kada je reč o odnosu Prištine prema kosovskim Srbima linija ostaje ista - ne menja se mnogo jer smo svake godine, pa i ove, imali puno potvrda da je na sceni etničko čišćenje - rekao je Bocan-Harčenko.

Naglašava da su

- Stavovi nam se podudaraju, podržavamo Beograd i Srbiju, pre svega u UN, odnosno Savetu bezbednosti UN. Sa druge strane imali smo i saradnju oko drugih pitanja, u pripremi niza rezolucija u UN i nastavićemo taj put prisne međunarodne saradnje u međunarodnim institucijama i organizacijama - kazao je on.

Bocan-Harčenko je, podsećajući da uvek govori iskreno, ocenio da je u odnosima dve zemlje u protekloj godini bilo zadovoljavajućih i manje zadovoljavajući stvari.

Kao važno je istakao obeležavanje 80 godina pobede u Drugom svetskom ratu, što je bio važan događaj za naše dve zemlje.

- Imali smo mnogo manifestacija i na političkom nivou. Predsednik Vučić bio je u Moskvi, bio je na paradi, imao je i sastanak sa predsednikom Putinom, a potom i u Pekingu. Nastavljali su razmenu mišljenja i u telefonskim razgovorima, što pokazuje da imamo napredak i razvoj političkog dijaloga - kazao je Bocan-Harčenko.

Prema njegovim rečima, sada je najvažnije da se realizuje sve o čemu su dvojica predsednika razgovarala i što je dogovoreno na najvišem nivou.

Bocan-Harčenko dodaje da obe zemlje ostaju jedinstvene u čvrstom stavu da neće dopustiti reviziju istorije, jer je kultura pamćenja tradicionalna vrednost utkana u temelje naših država i živote naših naroda.

Dodao je da ne može ipak da zaobiđe stvari kojima nisu zadovoljni, iako to, kako je rekao, nije neka tragedija, a to je odlaganje zasedanja međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.

- Taj međuvladin komitet koji je veoma važan za podsticaje ekonomskih odnosa, za organizaciju delatnosti, kontakata i komunikaciju poslovnih faktora, poslovnih ljudi i kompanija, ostaje aktivan - rekao je on.

Dodao da je zasedanje odgođeno jer nisu bili pripremljeni konkretni dokumenti za potpisivanje i izrazio uverenje da će tehnički razlog biti otklonjen uskoro i da ćemo zasedanje imati naredne godine.

U Rusiji su, kazao je on, potpuno zadovoljni razvojem odnosa i saradnjom na polju kulture.

Ministar kulture Srbije je bio u Moskvi, a naredne godine sledi nastavak bilateralnog foruma za kulturnu saradnju, kao i u oblasti obrazovanja.

Na pitanje kako vidi globalna dešavanja u 2026. godini ambasador kaže da iako u EU postoje i neka objektivna razmišljanja o Rusiji, preovlađuju ona loša gde navode da se pripremaju za rat sa Rusijom i smatraju da će Moskva da napadne Evropu.

- To je potpuno izmišljotina, fantazija bez ikakvog razloga i uporišta u realnosti. Ne postoji nijedan razlog za to, a i zaboravlja se da Rusija nikada nije napala NATO ni EU što nije slučaj kada je reč o drugoj strani - kazao je Bocan-Harčenko i podsetio da je i sa najvišeg vrha moglo da se čuje da Rusija nema takve namere, da ne misli i neće uraditi tako nešto.

Ambasador je podsetio da se NATO širi, da je došao na prag Rusije, i da oni u takvoj situaciji pričaju da se Rusija sprema za napad na Evropu, što nije istina. Kako je naglasio Moskva se dosledno i čvrsto zalaže za poštovanje kolektivne bezbednosti na osnovu zajedničkih odluka, koje Evropa ne poštuje, a mora.

Kada je reč o Ukrajini, Bocan-Harčenko je razgovore koje je vodio specijalni predstavnik predsednika Rusije Kiril Dmitrijev na Floridi ocenio kao konstruktivne, ali je dodao da niko ne ulazi u detalje jer bi to bilo štetno.

Naglasio je da predsednik SAD Donald Tramp iskreno traži mirno rešenje pre svega za Ukrajinu, koje je najkomplikovanije pitanje, ali i ostalih regionalnih sukoba.

- Rusija se potpuno pridržava dogovora postignutih na Aljasci, što je najvažnije. Isto tako postoje i tačke koje predsednik Putin izneo na sastanku u Ministarstvu inostranih poslova Rusije u junu 2024. godine, da se zalažemo za političko i diplomatsko rešenje uz pregovore i razgovore.

Naravno, ako od Rusije budu tražili nešto neprihvatljivo, doći ćemo do ostvarenja ciljeva, koje je formulisao vrhovni komandant Ruske Federacije i naš predsednik Vladimir Putin, na bojištu.

- Taj zadatak biće ispunjen do kraja u punom obimu - rekao je ambasador Rusije.

Bocan-Harčenko je u Novoj godini građanima Srbije poželeo sreću, mir i blagostanje u svakom domu i porodici, kao i Srećan Božić.

(Tanjug)

