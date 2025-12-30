Politika

"NASILJE I NIKAKO DRUGAČIJE ZA LIDERA SRBA U CG" Vučević o hapšnju Kneževića: NJegov jedini greh je što je branio volju građana na referendumu!

В.Н.

30. 12. 2025. u 11:09

PRIPADNICI policije su uhapsili Milana Kneževića, predsednika Demokratske narodne partije i poslanika u Skupštini Crne Gore.

НАСИЉЕ И НИКАКО ДРУГАЧИЈЕ ЗА ЛИДЕРА СРБА У ЦГ Вучевић о хапшњу Кнежевића: Његов једини грех је што је бранио вољу грађана на референдуму!

Foto Z. Jovanović

Nakon predsednika Srbije Aleksandra Vučića povodom hapšenja Kneževića oglasio se i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević:

"Kao predsednik Srpske napredne stranke najoštrije osuđujem hapšenje Milana Kneževića, lidera Srba u Crnoj Gori. Ponašanje crnogorske policije se jedino može opisati kao nasilje i nikako drugačije. Njegov jedini greh je što je branio volju građana na referendumu u zetskom selu Botuna. Puna podrška Milanu našem sunarodniku, bratu i prijatelju.

Naprednjaci su istinski uz tebe. Tvoja borba za interese Srba u Crnoj Gori je primer pravog patriotizma", naveo je Vučević.

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

