"NASILJE I NIKAKO DRUGAČIJE ZA LIDERA SRBA U CG" Vučević o hapšnju Kneževića: NJegov jedini greh je što je branio volju građana na referendumu!

PRIPADNICI policije su uhapsili Milana Kneževića, predsednika Demokratske narodne partije i poslanika u Skupštini Crne Gore.

Foto Z. Jovanović

Nakon predsednika Srbije Aleksandra Vučića povodom hapšenja Kneževića oglasio se i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević:

"Kao predsednik Srpske napredne stranke najoštrije osuđujem hapšenje Milana Kneževića, lidera Srba u Crnoj Gori. Ponašanje crnogorske policije se jedino može opisati kao nasilje i nikako drugačije. Njegov jedini greh je što je branio volju građana na referendumu u zetskom selu Botuna. Puna podrška Milanu našem sunarodniku, bratu i prijatelju.

Naprednjaci su istinski uz tebe. Tvoja borba za interese Srba u Crnoj Gori je primer pravog patriotizma", naveo je Vučević.

