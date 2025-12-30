"NASILJE I NIKAKO DRUGAČIJE ZA LIDERA SRBA U CG" Vučević o hapšnju Kneževića: NJegov jedini greh je što je branio volju građana na referendumu!
PRIPADNICI policije su uhapsili Milana Kneževića, predsednika Demokratske narodne partije i poslanika u Skupštini Crne Gore.
Nakon predsednika Srbije Aleksandra Vučića povodom hapšenja Kneževića oglasio se i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević:
"Kao predsednik Srpske napredne stranke najoštrije osuđujem hapšenje Milana Kneževića, lidera Srba u Crnoj Gori. Ponašanje crnogorske policije se jedino može opisati kao nasilje i nikako drugačije. Njegov jedini greh je što je branio volju građana na referendumu u zetskom selu Botuna. Puna podrška Milanu našem sunarodniku, bratu i prijatelju.
Naprednjaci su istinski uz tebe. Tvoja borba za interese Srba u Crnoj Gori je primer pravog patriotizma", naveo je Vučević.
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
Preporučujemo
MILAN KNEŽEVIĆ U MARICI Nakon hapšenja poručio: Ostajem s narodom do kraja (VIDEO)
30. 12. 2025. u 10:31
POLICIJA UPOTREBILA SILU U BOTUNU: Uhapšeni Milan Knežević i Mihailo Asanović
30. 12. 2025. u 08:50
MILAN KNEŽEVIĆ: Pozvaću Srbiju i Vučića da pomognu Zeti
27. 12. 2025. u 20:00
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)