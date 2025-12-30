PARIŽANI NE MENJAJU STIL IGRE: Asvel voli da se nadmeće
KOŠARKAŠI Asvela će u 19. kolu Evrolige ugostiti Pariz.
Parižani ove sezone ne beleže sjajne rezultate, ali pokazali su da su tim koji se ne može tek tako otpisati.
Igraju brzu i atraktivnu košarku, imaju ritam koji većina protovnika ne može lako da isprati.
U prošlom kolu su se prosto poigrali sa Crvenom zvezdom, slavli su na svom terenu rezultatom 102:92.
Asvel takođe voli da igra u brzom ritmu i verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +180,5 (kvota 1,90)
