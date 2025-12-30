TIP ostali sportovi

PARIŽANI NE MENJAJU STIL IGRE: Asvel voli da se nadmeće

Marko Milosavljević

30. 12. 2025. u 11:42

KOŠARKAŠI Asvela će u 19. kolu Evrolige ugostiti Pariz.

FOTO: Ata images

Parižani ove sezone ne beleže sjajne rezultate, ali pokazali su da su tim koji se ne može tek tako otpisati.

Igraju brzu i atraktivnu košarku, imaju ritam koji većina protovnika ne može lako da isprati.

U prošlom kolu su se prosto poigrali sa Crvenom zvezdom, slavli su na svom terenu rezultatom 102:92.

Asvel takođe voli da igra u brzom ritmu i verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +180,5 (kvota 1,90)

