ČESTO POGAĐA U VISOKIM PROCENTIMA: Amerikancu se malo promenila uloga

DVEJN Vašington je naš današnji izbor.

Foto: Profimedia

Dvejn Vašingto nje ove sezone najistaknutiji pojedinac u timu, ali njegova uloga se promenila kod Đoana Penjaroje.

Lopta je malo manje i njegovim rukama, ali jasno je da je u pitanju igrač koji vrlo lako može ubaciti veliki broj poena.

Amerikanac voli da šutira iza linije 6,75, i često ubacuje u visokoim procentima.

Verujemo da će danas prebaciti granicu.

NAŠ TIP: Vašington +13,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA