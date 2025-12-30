TIP ostali sportovi

ČESTO POGAĐA U VISOKIM PROCENTIMA: Amerikancu se malo promenila uloga

Marko Milosavljević

30. 12. 2025. u 12:15

DVEJN Vašington je naš današnji izbor.

Foto: Profimedia

Dvejn Vašingto nje ove sezone najistaknutiji pojedinac u timu, ali njegova uloga se promenila kod Đoana Penjaroje.

Lopta je malo manje i njegovim rukama, ali jasno je da je u pitanju igrač koji vrlo lako može ubaciti veliki broj poena.

Amerikanac voli da šutira iza linije 6,75, i često ubacuje u visokoim procentima.

Verujemo da će danas prebaciti granicu.

NAŠ TIP: Vašington +13,5 (kvota 1,90)

