ČESTO POGAĐA U VISOKIM PROCENTIMA: Amerikancu se malo promenila uloga
DVEJN Vašington je naš današnji izbor.
Dvejn Vašingto nje ove sezone najistaknutiji pojedinac u timu, ali njegova uloga se promenila kod Đoana Penjaroje.
Lopta je malo manje i njegovim rukama, ali jasno je da je u pitanju igrač koji vrlo lako može ubaciti veliki broj poena.
Amerikanac voli da šutira iza linije 6,75, i često ubacuje u visokoim procentima.
Verujemo da će danas prebaciti granicu.
NAŠ TIP: Vašington +13,5 (kvota 1,90)
