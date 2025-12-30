TIP ostali sportovi

LIDER IGRA DOBRU KOŠARKU: Žalgiris na teškom gostovanju

Marko Milosavljević

30. 12. 2025. u 11:13

KOŠARKAŠI Hapoela će u 19. kolu Evrolige ugostiti Žalgiris.

Foto: Profimedia

Izraelskom predstavniku je ovo debitantska sezona u Evroligi i za sada im ide sjajno.

Napravili su jak tim, sastavljen od kvalitetnih i iskusnih igrača koji su pokazali šta mogu.

Trenutno se nalaze na prvoj poziciji na tabeli, u dosadašnjem delu takmičenja upisali su 13 pobeda i 5 poraza.

Sa druge strane, Žalgiris je tretno osmoplasiran sa skorom od 10 pobeda i 8 poraza.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +167,8 (kvota 1,88)

