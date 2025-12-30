LIDER IGRA DOBRU KOŠARKU: Žalgiris na teškom gostovanju
KOŠARKAŠI Hapoela će u 19. kolu Evrolige ugostiti Žalgiris.
Izraelskom predstavniku je ovo debitantska sezona u Evroligi i za sada im ide sjajno.
Napravili su jak tim, sastavljen od kvalitetnih i iskusnih igrača koji su pokazali šta mogu.
Trenutno se nalaze na prvoj poziciji na tabeli, u dosadašnjem delu takmičenja upisali su 13 pobeda i 5 poraza.
Sa druge strane, Žalgiris je tretno osmoplasiran sa skorom od 10 pobeda i 8 poraza.
Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +167,8 (kvota 1,88)
