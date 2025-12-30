TIP ostali sportovi

OSLABLJENA BARSA NA VELIKOM ISPITU: "Kneževi" žele da iskoriste šansu

Marko Milosavljević

30. 12. 2025. u 11:51

BARSELONA će u 19. kolu Evrolige ugostiti Monako.

ОСЛАБЉЕНА БАРСА НА ВЕЛИКОМ ИСПИТУ: Кнежеви желе да искористе шансу

FOTO: Profimedia

Iako su im povređeni Klajburn i Šengelija, Katalonci su nastavili da igraju dobru i kvalitetnu košarku.

U Istanbulu su pružii dobar otpor Fenerbahčeu, iako oslabljeni, imali su priliku u poslednjm napadu da stignu do trijumfa.

Ipak, Kevin Panter nije uspeo da realizuje poslednju napad i turski predstavnik je slavio rezultatom 72:71.

Monako ima kvalitentiji sastav, i verujemo da će Barsin skraćeni roster danas podbaciti.

NAŠ TIP: 2 (kvota 2,00)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA, VEĆINA NJIH ME JE ZABORAVILA: Aleksandra Prijović brutalno iskrena - Bila sam jako tužna

KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA, VEĆINA NjIH ME JE ZABORAVILA: Aleksandra Prijović brutalno iskrena - "Bila sam jako tužna"