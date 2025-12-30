OSLABLJENA BARSA NA VELIKOM ISPITU: "Kneževi" žele da iskoriste šansu
BARSELONA će u 19. kolu Evrolige ugostiti Monako.
Iako su im povređeni Klajburn i Šengelija, Katalonci su nastavili da igraju dobru i kvalitetnu košarku.
U Istanbulu su pružii dobar otpor Fenerbahčeu, iako oslabljeni, imali su priliku u poslednjm napadu da stignu do trijumfa.
Ipak, Kevin Panter nije uspeo da realizuje poslednju napad i turski predstavnik je slavio rezultatom 72:71.
Monako ima kvalitentiji sastav, i verujemo da će Barsin skraćeni roster danas podbaciti.
NAŠ TIP: 2 (kvota 2,00)
