OSLABLJENA BARSA NA VELIKOM ISPITU: "Kneževi" žele da iskoriste šansu

BARSELONA će u 19. kolu Evrolige ugostiti Monako.

Iako su im povređeni Klajburn i Šengelija, Katalonci su nastavili da igraju dobru i kvalitetnu košarku.

U Istanbulu su pružii dobar otpor Fenerbahčeu, iako oslabljeni, imali su priliku u poslednjm napadu da stignu do trijumfa.

Ipak, Kevin Panter nije uspeo da realizuje poslednju napad i turski predstavnik je slavio rezultatom 72:71.

Monako ima kvalitentiji sastav, i verujemo da će Barsin skraćeni roster danas podbaciti.

NAŠ TIP: 2 (kvota 2,00)

