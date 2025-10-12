HOLANĐANI GRABE KA AMERICI: Pobeda nad današnjim rivalom je dovoljna za plasman na završni turnir

HOLANDIJA dočekuje Finsku u utakmici grupe G kvalifikacija za SP 2026 bkoja bi mogla da im donese plasman u Severnu Ameriku.

FOTO: EPA

Pobedom bi "oranje" stiglo do 16 bodova dva kola pre kraja, koliko će verovatno imati i Poljska koja danas dočekuje autsajdera Litvaniju, ali Poljaci imaju znatno lošiju gol-razliku pa bi prvak grupe bio praktično rešen.

Međutim, Finci nnisu lagan zalogaj, što su pokazali protiv Poljske, a da nije bilo kiksa (2:2) protiv Litvanije, sada bi bili u znatno boljem položaju.

Prvi susret ovih ekipa pokazao je ipak da su izabranici Ronalda Kumana kvalitetniji tim od "sova". Dominiraju celim kvalifikacijama, uprkos remiju kod kuće protiv Poljske koja mora se to istaći nije zaslužila bod u toj utakmici.

Taj remi, uz već pomenuti Finske i Litvanije zakomplikovao je Fincima šanse da se po prvi put nađu na finalnom turniru, a teško je verovati da će se "sove" danas izvaditi. Protiv Holandije ništa nisu uradili od remija u kvalifikacijama za Euro 92, a jedinu pobedu upisali su u prijateljskom susretu davne 1950. godine.

NAŠ TIP: 1&D3+ (kvota 1,55)

