KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovo petka
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
NEMAČKA 1
20.30 LEVERKUZEN - AJNTRAHT 1 (sa 2,35 na 2,15)
ŠPANIJA 1
21.00 SEVILjA - ELČE 1 (sa 2,20 na 1,95)
AUSTRIJA 2
18.00 AMŠTETEN - RAPID II 1 (sa 1,58 na 1,50)
DANSKA 1
19.00 SONDERJIL - RANDERS 1 (sa 2,55 na 2,35)
FRANCUSKA 3
19.30 ORLEAN - BURG 1 (sa 1,97 na 1,77)
