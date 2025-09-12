Tip fudbal

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovo petka

Ivan Dobrilović

12. 09. 2025. u 13:40

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

NEMAČKA 1

20.30 LEVERKUZEN - AJNTRAHT 1 (sa 2,35 na 2,15)

ŠPANIJA 1

21.00 SEVILjA - ELČE 1 (sa 2,20 na 1,95)

AUSTRIJA 2

18.00 AMŠTETEN - RAPID II 1 (sa 1,58 na 1,50)

DANSKA 1

19.00 SONDERJIL - RANDERS 1 (sa 2,55 na 2,35)

FRANCUSKA 3

19.30 ORLEAN - BURG 1 (sa 1,97 na 1,77)

