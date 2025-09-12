Tip fudbal

ŽARKO UDOVIČIĆ: Legija bolja posle pauze

Žarko Urošević

12. 09. 2025. u 10:09

* Bivši fudbaler Rakova, tipuje susrete šampionata Poljske

MOJ TIP

Lehija – Katovice X

LEH – ZAGLEBJE 1

Korona – Pogon X2

Plock – Krakovija 0-2

Pjast – JagielonijaX

Motor – Termalika X

LEGIJA – RADOMJAK 1

Viđev Lođ – Arka 1X

Rakov – Gornjik 1

Leh je prošle sezone oba meča sa Zaglebjem završio slavljenički. Šampion bi trebalo i sada da nastavi tu „tradiciju“.

Legija je klecala na početku prvenstva, ali verujem da je iskoristila reprezentativnu pauzu da konsoliduje redove, i a će savladati Radomjak.

