ŽARKO UDOVIČIĆ: Legija bolja posle pauze
* Bivši fudbaler Rakova, tipuje susrete šampionata Poljske
MOJ TIP
Lehija – Katovice X
LEH – ZAGLEBJE 1
Korona – Pogon X2
Plock – Krakovija 0-2
Pjast – JagielonijaX
Motor – Termalika X
LEGIJA – RADOMJAK 1
Viđev Lođ – Arka 1X
Rakov – Gornjik 1
Leh je prošle sezone oba meča sa Zaglebjem završio slavljenički. Šampion bi trebalo i sada da nastavi tu „tradiciju“.
Legija je klecala na početku prvenstva, ali verujem da je iskoristila reprezentativnu pauzu da konsoliduje redove, i a će savladati Radomjak.
