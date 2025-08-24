NOVA ERA U BERGAMU: "Boginja provincije" bez Gasperinija posle čitave decenije

ATALANTA će započeti sezonu u eliti pod stranim trenerom prvi put od 1951/52, kada ugosti Pizu u prvom kolu Serije A sezone 2025/26.

Prvi put od sezone 2015/16, Atalanta počinje sezonu bez Đan Pjera Gasperinija nakon njegovog odlaska u Romu. On ostavlja nasleđe završetka 61-godišnje suše kluba osvajanjem Lige Evrope 2024, što stavlja novog trenera Ivana Jurića pod pritisak.

Jurić je nedavno bio deo katastrofalne sezone Sautemptona u Premijer ligi koja je završila ispadanjem, a njegov zadatak u Bergamu je dodatno otežan nakon što je Atalanta izgubila prošlogodišnjeg najboljeg strelca Matea Retegija, dok budućnost Ademole Lukmana ostaje neizvesna. Ovaj dvojac je prošle sezone kao prvi, odnosno treći strelac lige zajedno postigao 40 golova u ligi.

U klub su stigli Nikola Krstović iz Lečea i njegov imenjak Zelevski iz Intera, a Jurić je sa sobom iz Sautemptona doveo Kamaldina Sulemanu koji je za tri sezone na Sent Meriju postigao isto toliko golova, pa ostaje enigma šta može da ponudi Atalanti.

Piza je završila na drugom mestu u Seriji B prošlog proleća i tako se vratila u elitu nakon 34 godine i dva bankrotstva. Trener koji je vodio ekipu do promocije, Filipo Inzagi, napustio je klub sporazumno, a novi strateg Alberto Đilardino dobija još jednu priliku u Seriji A nakon što je otpušten iz Đenove u novembru.

"Nerazuri" su dobro otborili sezonu, pobedom na penale nad Čezenom u Kupu, ali gostovanje na "Atleti azuri d Italija" stadionu je potpuno druga priča.

Istorijski, ove dve ekipe poslednji put su se sastale u Seriji A u sezoni 1990/91. Od tada, Atalanta je dobila dva duela u Kupu Italije bez primljenog gola.

Atalanta je pobeđivala u sedam uzastopnih prvih kola u Seriji A , ali je u poslednjih šest domaćih utakmica uspela samo jedan put da sačuva mrežu.

Nijedna od poslednjih pet ligaških utakmica Pize nije odlučena sa više od jednog gola razlike, dok je osam od poslednjih 12 mečeva proizvelo više od 2,5 gola ukupno.

Mario Pašalić je ključan igrač za Atalantu – devet poslednjih utakmica u kojima je postigao gol klub je osvojio, a pet od njegovih poslednjih sedam golova bili su prvi pogodak njegovog tima. Mateo Tramoni je prošle sezone imao 100% uspeha kada je postigao 14 golova kluba, od čega je sedam bio prvi gol Pize u meču.

Ademola Lukman se vratio na trening, ali njegova budućnost u Atalanti je neizvesna. Sead Kolašinac i Mitčel Baker su dugoročno van terena zbog povreda. Piza će biti bez Tomasa Estevesa i Mateusa Lusuardija.

Meč obećava golove s obzirom na ofanzivni stil Atalante i visok broj golova u ligi Pize prošle sezone. Verujemo da će biti bar po jedan gol u oba poluvremena.