PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

Ivan Dobrilović

09. 08. 2025. u 09:00

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

20.45 Gent - St. Žiloaz GG (1,75)

19.30 Salcburg - GAK 3+ (1,53)

18.00 CSKA - Černo More tim1 2+ (1,87)

16.00 Midlsbro - Svonsi GG (1,80)

Ukupna kvota: 9,01

