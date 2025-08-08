POČINJE ČEMPIONŠIP: Tip vam donosi kvote i predloge, ko će u Premijer ligu, ko ispada, ko je najbolji strelac

OVOG petka počinje nova sezona u engleskom EFL Čempionšipu, po opštem mišljenju najjačem drugom nacionalnom razredu na svetu.

FOTO: Profimedia

Već na startu očekuje nas duel dve ekipe koje su među favoritima za plasman u Premijer ligu. Ipsvič, koji je po engleskim kladionicama prvi favorit, dočekuje ekipu Birmingema koji je treći favorit, iza "traktordžija" i Sautemptona.

Kvote za prvaka (boldovan predlog Tipa) Ipsvič 4,00

Birmingem 8,00

Šefild j. 9,00

Lester 13,00

Koventri 13,00

Današnji rivali su novajlije u Ligi. Ipsvič je prošle godine, zajedno sa Lesterom i Sautemptonom, ispao iz Premijer lige, dok je Birmingem ušao iz Lige jedan osvojivši tamo rekordnih 111 bodova u trećem razredu takmičenja.

Kao kandidati za plasman u elitu pominju se i Šefild junajted odnosno Koventri, dosta stidljivije Norič, Midlsboro i VBA, a ima i onih koji veruju u Reksam koji je 2022. godine krenuo na nezaustavljivi marš prema eliti, upisavši tri uzatopne promocije.

Za ispadanje (boldovan naš predlog) Šefild v. 1,35

Oksford 3,60

Hal siti 4,00

Čarlton 4,30

Preston 5,00

Najmanje šanse za opstanak u Ligi daju se Šefild venzdeju, pa bi tako radost navijača dva šefildska kluba što će konačno imati priliku da gledaju gradski derbi, mogla da traje samo jednu sezonu. Nešto veće šanse ima Oksford, a stručnjaci ne veruju mnogo ni u Hal, Čarlton i Preston.

Da se tri najveća favorita za titulu oslanjaju na napadački potencijal više nego na odbrane, govore kvote za najboljeg strelca, gde su tri glavna favorita napadači Ipsviča, Sautemptona i Birmingema - Džordž Herst, Kameron Arčer i Džej Stansfild - sa prosečnom kvotom 11. Odmah ispod njih su još jedan igrač Sautemptona Adam Armstrong, odnosno Ipsviča Sami Smodiš.

Prvi strelac (boldovan predlog Tipa) Herst (Ipsvič) 11,00



Stansfild (Birmingem) 11,00

Armstrong (Sautempton) 15,00

Smodiš (Ipsvič) 15,00