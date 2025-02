DAMIR MIRVIĆ: Mehelen puca na plej-of

* Bivši fudbaler Genta (Belgija 1)

MOJ TIP

PETAK,

MEHELEN – ST. TRUDEN 1

SUBOTA,

Dender – Beršot 13+

Vesterlo – Šarlrao 0-3

ANTVERPEN – OUD HEVERLE 1

NEDELjA,

BRIŽ – STANDARD 1

Genk – Gent 1

Anderleht – St. Žiloaz GG

Kortrijk – Serkl Briž 0-3, 2

Antverpen i Briž kao domaćini ne bi trebalo da imaju problema protiv Oud Heverlea i Standarda, pošto su kvalitetniji. Dodajem i jedinicu na Mehelena, koji je šanse da dođe do plej-ofa znatno uvećao poslednjim trijumfom nad Sent Žiloazom (1:0). Trijumf protiv Sent Trudena mnogo će mu značiti, jer ima povoljniji raspored od konkurenata.