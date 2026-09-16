Srbija

JAVNI KONKURS: Podrška razvoju preduzetništva u seoskim sredinama

Dušanka Novković

16. 09. 2026. u 11:16

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VELIKO GRADIŠTE - Opština Veliko Gradište raspisala je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj preduzetništva u seoskim sredinama.

ЈАВНИ КОНКУРС: Подршка развоју предузетништва у сеоским срединама

D.N.

Dodeljena sredstva mogu se iskoristiti za nabavku novih mašina i opreme za obavljanje zanatskih, proizvodnih i uslužnih delatnosti, u skladu sa registrovanom delatnošću preduzetnika. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji jedinica lokalne samouprave može dodeliti, iznosi 1,2 miliona dinara po projektu.

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