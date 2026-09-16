JAVNI KONKURS: Podrška razvoju preduzetništva u seoskim sredinama
VELIKO GRADIŠTE - Opština Veliko Gradište raspisala je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj preduzetništva u seoskim sredinama.
Dodeljena sredstva mogu se iskoristiti za nabavku novih mašina i opreme za obavljanje zanatskih, proizvodnih i uslužnih delatnosti, u skladu sa registrovanom delatnošću preduzetnika. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji jedinica lokalne samouprave može dodeliti, iznosi 1,2 miliona dinara po projektu.
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