UKINUTA VANREDNA SITUACIJA: Požar u Deliblatskoj peščari lokalizovan, naselja oko Bele Crkve bezbedna

POSLE punih 30 dana u selima Grebenac, Kajtasovo i u Trujinom naselju, u južnobanatskoj opštini Bela Crkva, ukinuta je vanredna situacija, koja je bila proglašena zbog požara u Deliblatskoj peščari.

Foto: J.Baljak

Vatrena stihija, koja u tom zaštićenom rezervatu prirode neprekidno gori još od 5. avgusta, lokalizovana je 15. septembra, te su se stekli uslovi da se zvanično donese ova odluka.

Situacija na terenu je, inače, još 31. avgusta omogućila da se meštani Truinog naselja vrate u svoje kuće i vikendice, nakon deset dana evakuacije, koja je bila neophodna, jer im je požar bukvalno bio pred vratima.

Opasno je bilo i u Kajtasovu i Grebencu, gde su se i meštani aktivno uključili u odbranu svojih domova, ali tamo nije bilo potrebe za evakuacijom.