HUMANOST KOJA TRAJE 150 GODINA: Svečanom akademijom obeležen vek i po rada CK Paraćin (foto)

VELIKI jubilej Crvenog krsta Paraćin – 150 godina postojanja, rada, solidarnosti i dobročinstva, obeležen je u gradskom pozorištu svečanom akademijom pred prepunom salom aktivista, volontera, prijatelja i saradnika Crvenog krsta.

Foto: Z. Rašić

Uz prigodan muzički program koji su pripremili učenici i nastavnici OMŠ „Milenko Živković“, usledila je priča o dugoj istoriji razvoja ove humanitarne organizacije, koja je bila svojevrsni podsetnik na ulogu koju je CK Paraćin imao u razvoju grada.

Mnogi znameniti ljudi Paraćina od 1876. godine do danas svoju dobru volju, znanje, materijalne resurse i vreme stavljali su na raspolaganje svima kojima je pomoć bila potrebna. Ta humanost traje već 150 godina, koliko je proteklo od osnivanja ovdašnjeg Crvenog krsta.

Iste godine kad je osnovano Društvo Crvenog krsta Srbije, grad na Crnici je prepoznao značaj te humanitarne misije i formirao je jedan od prvih među 35 novoosnovanih pododbora u zemlji. Ugledni paraćinski sveštenik Lazar S. Protić okupio je viđenije sugrađane - vizionare, organizovao osnivačku skupštinu i postavio temelje organizacije koja već vek i po širi duh dobročinstva i solidarnosti.

- Prateći istoriju, Crveni krst Paraćin prolazio je turbulentne periode kroz oslobodilačke i svetske ratove, zbrinjavao je ranjenike, izbeglice i raseljene deleći sudbinu svog naroda. Ovaj grad pamti i elementarne nepogode, poplave 1968. i 2014. godine, epidemije, pandemije i mnoge druge tihe krize u kojima su bez mnogo pitanja pomagali aktivisti CK – podsetio je dr Miroslav Petrović, aktuelni predsednik paraćinske organizacije.

Foto: Z. Rašić

Uz napomenu da je general Milojko Lešjanin, rodom iz sela kod Paraćina, bio predsednik Srpskog društva Crvenog krsta sve do smrti 1896, generalni sekretar CK Srbije Ljubomir Miladinović izneo je i konkretne podatke iz aktuelnog rada paraćinske organizacije, istakavši da je malo njih u Srbiji uspelo toliko dugo da deluje u kontinuitetu. Najveći doprinos daju volonteri, koji su duša i srce Crvenog krsta. Čak stotinu ih je aktivno u Paraćinu gotovo svakodnevno. U prvih šest meseci ove godine došlo je 16 novih, a ostvareno 1.516 sati volonterskog rada.

- U 15 akcija dobrovoljnog davanja krvi koje je CK organizovao u Paraćinu od početka godine, prikupljeno je preko 420 jedinica životne tečnosti, a kroz socijalne programe 1900 porodica i pojedinaca dobilo je u istom periodu 74 tone pomoći. Programom brige o starima obuhvaćeno je 59 osoba, dok je u programu Narodne kuhinje 550 korisnika – naglasio je Miladinović.

Gostima i prijateljima Crvenog krsta obratili su se još starešina Crkve Svete Trojice Bratislav Đorđević, te predstavnik CK iz pobratimskog Doboja. Prikazan je film o 150 godina dugoj istoriji paraćinskog CK, a u holu pozorišta izložba fotografija na istu temu.

Pojedincima, ustanovama i organizacijama uručena su priznanja CKS za dugogodišnje doprinose u ostvarivanju humanitarne misije Crvenog krsta. Dodeljeni su srebrni i zlatni znak, medalja i plaketa. Među dobitnicima zlatnog znaka je i tamošnji Centar za socijalni rad, dok je najviše priznanje – medalju zavredeo Milomir Marković.