BESPLATNI PROGRAMI U SVILAJNCU: Škole sporta, plesa i joge za sve uzraste
OD ponedeljka u okviru projekta „Svilajnčani na prvom mestu“ u Korisničkom centru te opštine građani svih generacija moći će da se prijave za različite besplatne rekreativne programe.
Školica sporta sa korektivnom gimnastikom namenjena je za najmlađe, odnosno decu uzrasta od 4 do 11 godina, dok se u školu plesa mogu upisati svi Svilajnčani bez obzira na godine života.
Biće organizovani još aerobik i joga, a namenjeni su ženama starijim od 18 godina.
Iz Korisničkog centra pozvali su sve zainteresovane sugrađane da im se prijave najkasnije do 2. oktobra, lično u prostorijama Centra radnim danima od 8 do 16 sati, a za žitelje seoskih sredina prijavljivanje je omogućeno u svim mesnim kancelarijama.
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