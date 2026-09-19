Srbija

BESPLATNI PROGRAMI U SVILAJNCU: Škole sporta, plesa i joge za sve uzraste

Зорана Рашић
Zorana Rašić

19. 09. 2026. u 10:34

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OD ponedeljka u okviru projekta „Svilajnčani na prvom mestu“ u Korisničkom centru te opštine građani svih generacija moći će da se prijave za različite besplatne rekreativne programe.

БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ У СВИЛАЈНЦУ: Школе спорта, плеса и јоге за све узрасте

Foto: Fejbuk/Korisnički centar Svilajnac

Školica sporta sa korektivnom gimnastikom namenjena je za najmlađe, odnosno decu uzrasta od 4 do 11 godina, dok se u školu plesa mogu upisati svi Svilajnčani bez obzira na godine života.

Biće organizovani još aerobik i joga, a namenjeni su ženama starijim od 18 godina.

Iz Korisničkog centra pozvali su sve zainteresovane sugrađane da im se prijave najkasnije do 2. oktobra, lično u prostorijama Centra radnim danima od 8 do 16 sati, a za žitelje seoskih sredina prijavljivanje je omogućeno u svim mesnim kancelarijama.

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