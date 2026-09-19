Srbija

NARANDŽASTI VIKEND U KIKINDI: Na „Danima ludaje“ danas se očekuju džinovske bundeve (Foto)

Рада Шегрт
Rada Šegrt

19. 09. 2026. u 10:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Kikinda je danas i sutra u znaku narandžaste boje, jer se održavaju 41. „Dani ludaje“, pa ceo grad slavi banatsku bananu, kako u ovom gradu kažu za bundevu. Program je počeo još u četvrtak, a danas je najvažniji deo jer se mere najteže i najduže tikve.

НАРАНЏАСТИ ВИКЕНД У КИКИНДИ: На „Данима лудаје“ данас се очекују џиновске бундеве (Фото)

Foto: R. Šegrt

Ovde su „u igri“ samo džinovske ludaje, teške i po više stotina kilograma, kakve stižu čak iz susedne Mađarske. Da li će Tibor Kokai, iz mesta Sent Marton, koji je pobeđivao proteklih nekoliko godina i drži rekord sa plodom od čak 865,5 kilograma, i sada doneti najtežu lepoticu, znaće se tokom popodneva. Meriće se i najduže tikve, a rekord sa 366 centimetara, postavio je Kikinđanin Milan Vučen.

Foto: R. Šegrt

Grad u znaku bundeve

Danas će posetioci uživati u „Banatskom fruštuku“, kada će na tezgama, od 10 do 17 sati, biti domaća hrana i specijaliteti od bundeve, ali i svilene bombone, ušećerene jabuke i ćeten alva. Predstaviće se i gosti iz inostranstva, u „Evropskom kutku“ predstaviće se gosti iz inostranstva. U "Ulici straih zanata" loklane zanatlije izložiće suvenire, ukrasne i upotrebne predmete i hranu koju sami proizvode.

Foto: R. Šegrt

Suveniri u znaku ludaje

Ovo je jedna od najznačajnijih turističkih manifestacija u Srbiji, pa ju je u petak posetila Maja Gojković, predsednica Pokrajinske vlade. Gojkovićeva je pozdravila izgalače u Ulici starih zanata, gde su kikindske zanatlije predstavila suvenire, ukrasne i upotrebne predmete koje izrađuju.

Posetioci će večeras biti počašćeni i besplatnim koncertom Dragane Mirković

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ARKTIČKI FIJASKO MARINACA: Nove čizame se raspadale na ledu, vojnici morali da kupuju norvešku obuću - „Made in USA“ pao na ispitu hladnoće
Svet

0 0

ARKTIČKI FIJASKO MARINACA: Nove čizame se raspadale na ledu, vojnici morali da kupuju norvešku obuću - „Made in USA“ pao na ispitu hladnoće

TREBALO je to da bude demonstracija sposobnosti američkih marinaca da deluju u nekim od najtežih uslova na svetu. Umesto toga, tokom priprema za veliku NATO vežbu u Norveškoj pojavila se neočekivana prepreka - američkim vojnicima počele su da se raspadaju gotovo potpuno nove čizme. Problemi su se pojavili nakon samo nekoliko dana provedenih na snegu i ledu. Na koži su nastajale rupe, đonovi su se odvajali, a u obuću je ulazila ledena voda. Kod nekih vojnika delovi pete pritiskali su tetive, dok su se na drugim čizmama brzo trošile unutrašnje obloge ili popuštale ušice za pertle.

18. 09. 2026. u 15:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST KOJA TRAJE 150 GODINA: Svečanom akademijom obeležen vek i po rada CK Paraćin (foto)

HUMANOST KOJA TRAJE 150 GODINA: Svečanom akademijom obeležen vek i po rada CK Paraćin (foto)