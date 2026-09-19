NARANDŽASTI VIKEND U KIKINDI: Na „Danima ludaje“ danas se očekuju džinovske bundeve (Foto)
Kikinda je danas i sutra u znaku narandžaste boje, jer se održavaju 41. „Dani ludaje“, pa ceo grad slavi banatsku bananu, kako u ovom gradu kažu za bundevu. Program je počeo još u četvrtak, a danas je najvažniji deo jer se mere najteže i najduže tikve.
Ovde su „u igri“ samo džinovske ludaje, teške i po više stotina kilograma, kakve stižu čak iz susedne Mađarske. Da li će Tibor Kokai, iz mesta Sent Marton, koji je pobeđivao proteklih nekoliko godina i drži rekord sa plodom od čak 865,5 kilograma, i sada doneti najtežu lepoticu, znaće se tokom popodneva. Meriće se i najduže tikve, a rekord sa 366 centimetara, postavio je Kikinđanin Milan Vučen.
Danas će posetioci uživati u „Banatskom fruštuku“, kada će na tezgama, od 10 do 17 sati, biti domaća hrana i specijaliteti od bundeve, ali i svilene bombone, ušećerene jabuke i ćeten alva. Predstaviće se i gosti iz inostranstva, u „Evropskom kutku“ predstaviće se gosti iz inostranstva. U "Ulici straih zanata" loklane zanatlije izložiće suvenire, ukrasne i upotrebne predmete i hranu koju sami proizvode.
Ovo je jedna od najznačajnijih turističkih manifestacija u Srbiji, pa ju je u petak posetila Maja Gojković, predsednica Pokrajinske vlade. Gojkovićeva je pozdravila izgalače u Ulici starih zanata, gde su kikindske zanatlije predstavila suvenire, ukrasne i upotrebne predmete koje izrađuju.
Posetioci će večeras biti počašćeni i besplatnim koncertom Dragane Mirković
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