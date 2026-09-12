Srbija

JAVNI POZIV JOŠ OTVOREN: Opština Svilajnac plaća obuku dva komunalna milicionara

Зорана Рашић
Zorana Rašić

12. 09. 2026. u 11:48

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ROK za prijavljivanje na konkurs Opštinske uprave u Svilajncu za izbor kandidata sa kojima će biti zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju za poslova komunalnog milicionara otvoren je do 24. septembra.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈОШ ОТВОРЕН: Општина Свилајнац плаћа обуку два комунална милиционара

Foto: Fejsbuk/Opština Svilajnac

Zainteresovani sugrađani moraju da imaju najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje,  godinu radnog iskustva u struci i odgovarajuću psihofizičku sposobnost.

Kako je, između ostalog, navedeno u ovom javnom pozivu, potrebno je takođe da nemaju bezbednosne smetnje za obavljanje poslova komunalnog milicionara i da ispunjavaju opšte uslove za rad u državnom organu i organu jedinice lokalne samouprave.

Opštinska uprava Svilajnac sa dva odabrana kandidata potpisaće ugovor, a po završetku obuke sledi provera njihove stručne osposobljenosti, nakon koje se dobija uverenje koje omogućava polaganje ispita za komunalnog milicionara.

Detaljne informacije mogu se dobiti u Opštini Svilajnac.

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