"OLIMPIZAM BEZ GRANICA": U Novom Sadu otvorena izložba o sportskim vezama Srbije i Španije

U Kreativnom distriktu u Novom Sadu otvorena je međunarodna izložba „Olimpizam bez granica - Srbija i Španija“, koja je posvećena sportskom i olimpijskom nasleđu dve zemlje, sportistima i sportskim stručnjacima koji su svojim karijerama gradili veze Srbije i Španije, kao i vrednostima koje sportom povezuju ljude i generacije.

Grad Novi Sad

Izložba se realizuje pod pokroviteljstvom Grada Novog Sada, u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Španije u Republici Srbiji, u okviru programa „Novi Sad-Evropski grad sporta 2026“, a povodom obeležavanja 110 godina diplomatskih odnosa Republike Srbije i Kraljevine Španije.

- Sportske veze Srbije i Španije decenijama grade ljudi. Cportisti, treneri i sportski stručnjaci koji su svojim znanjem, talentom i rezultatima povezivali dve zemlje. Mnogi naši sportisti ostavili su veliki trag u Španiji, na njenim stadionima i u dvoranama, dok su brojni španski sportisti i treneri svoje znanje i iskustvo delili sa našim klubovima i reprezentacijama. Neka od tih velikih imena su sada sa nama, što ovoj izložbi daje posebnu vrednost - istakao je gradonačelnik Žerko Mićin prilikom otvaranja izložbe. - Ovo nije samo izložba o medaljama, trofejima i velikim takmičenjima. Ovo je priča o ljudima, prijateljstvima i vrednostima koje sport nosi, o istrajnosti, poštovanju, fer-pleju i zajedničkom cilju. Zato mi je posebno drago što ovu izložbu otvaramo upravo u godini kada je Novi Sad Evropski grad sporta. Pozivam naše sugrađane, a posebno mlade, učenike i sportiste, da tokom narednih mesec dana posete izložbu, upoznaju ove priče i vide koliko su duboke i bogate veze koje su kroz sport izgradili Srbija i Španija. Verujem da će ovde svako pronaći nešto zanimljivo. Bilo da voli sport, istoriju, Olimpijske igre ili jednostavno dobre priče o ljudima koji su svojim uspehom pomerali granice. Želimo da Novi Sad bude grad u kojem se sport ne samo prati, već i pamti, uči i prenosi na nove generacije. Ova izložba je upravo jedan od načina da sačuvamo nasleđe velikih šampiona i istovremeno stvorimo prostor za nova prijateljstva i buduću saradnju Srbije i Španije.

Međunarodna izložba „Olimpizam bez granica - Srbija i Španija“ biće otvorena do 11. oktobra 2026. godine u zgradi Stare čeličane, u Kreativnom distriktu. Tokom trajanja izložbe biće organizovani razgovori sa olimpijcima i šampionima, stručna vođenja, radionice, prezentacije, sportske aktivnosti i drugi interaktivni sadržaji namenjeni deci, mladima, učenicima, studentima, sportistima i široj publici. Posetioci će imati priliku da vide dokumentarne i hronološke celine, fotografije, biografske priče, originalne sportske predmete, olimpijske baklje, trofeje i druge vredne eksponate.