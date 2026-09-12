TVOJA KRV SPAŠAVA ŽIVOT: Crveni krst Despotovac poziva na dve akcije doniranja

DESPOTOVAČKI Crveni krst ovog meseca tradicionalno organizuje dve akcije dobrovoljnog davalaštva krvi – u Domu kulture u Resavici i u svojim prostorijama u gradu.

Foto: Crveni krst Despotovac

U rudarskoj Resavici akcija je zakazana za 16. septembar od 8 do 15 sati, dok je naredna akcija 23. septembra u CK Despotovac.

Ova humanitarna organizacija, poznata po izuzetno uspešnim DDK akcijama koje organizuje, zbog čega je Opština Despotovac u samom vrhu prikupljenih jedinica krvi u Srbiji, pozvala je sve sugrađane koji mogu da daruju krv - da to i učine.

Obe akcije se realizuju pod sloganom „Tvoja krv spašava živote“, a u Crvenom krstu ubeđeni su da će zahvaljujući humanosti Despotovčana i ova godina biti izuzetno uspešna kad je o doniranju najdragocenije tečnosti reč.