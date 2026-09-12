Srbija

TVOJA KRV SPAŠAVA ŽIVOT: Crveni krst Despotovac poziva na dve akcije doniranja

Зорана Рашић
Zorana Rašić

12. 09. 2026. u 11:17

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DESPOTOVAČKI Crveni krst ovog meseca tradicionalno organizuje dve akcije dobrovoljnog davalaštva krvi – u Domu kulture u Resavici i u svojim prostorijama u gradu.

ТВОЈА КРВ СПАШАВА ЖИВОТ: Црвени крст Деспотовац позива на две акције донирања

Foto: Crveni krst Despotovac

U rudarskoj Resavici akcija je zakazana za 16. septembar od 8 do 15 sati, dok je naredna akcija 23. septembra u CK Despotovac.

Ova humanitarna organizacija, poznata po izuzetno uspešnim  DDK akcijama koje organizuje, zbog čega je Opština Despotovac u samom vrhu prikupljenih jedinica krvi u Srbiji, pozvala je sve sugrađane koji mogu da daruju krv - da to i učine.

Obe akcije se realizuju pod sloganom „Tvoja krv spašava živote“, a u Crvenom krstu ubeđeni su da će zahvaljujući humanosti Despotovčana i ova godina biti izuzetno uspešna kad je o doniranju najdragocenije tečnosti reč.

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