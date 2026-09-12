SEDMI „ŠKEMBE FEST“: Danas u Kikindi praznik za posebne gurmane (Foto)

Još jedan dan za gurmane priređuje se danas u Kikindi, gde se na šetalištu Staro jezero, održava sedmi „Škembe fest“.

Foto: R. Šegrt

Reč je o gastro-festivalu i takmičenju ljubitelja škembića, tripica ili fileka, koji dolaze iz Mađarske, Rumunije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Učešće je najavilo 30 ekipa, a pobednik će kao nagradu dobiti domaću šunku. I za ostale takmičare pripremljene su vredne robne nagrade.

Foto: R. Šegrt Škembići se ili vole ili ne vole

Prošle godine škembiće je najbolje i najukusnije ukrčkala Brankica Miškov, koja se i godinu dana ranije dokazala kao vešt kulinar za ovaj delikates, koji jedni obožavaju, a drugi ne žele ni da probaju. Osim škembića, za posetioce festivala biće i druge, domaće, vojvođanske hrane.