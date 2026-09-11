ŠKOLSKI PRIBOR, ODEĆA, OBUĆA I IGRAČKE: UG "Novi Sad" obradovalo decu i mlade u novosadskom Svratištu
VOLONTERI Udruženja građana „Novi Sad“ posetili su Svratište za decu i mlade na Bulevaru oslobođenja 39, i tom prilikom obradovali njegove korisnike vrednim donacijama. Deci su uručili školski pribor, odeću, obuću i igračke.
Sve to prikupljeno je u okviru akcije „Školski pribor za svako dete“, pokrenute krajem avgusta, kako bi se deci obezbedile neophodne stvari za početak školske godine.
Volonter Udruženja građana „Novi Sad“ Rada Mitrović istakla je da su zadovoljni odazivom građana, kao i podrškom društveno odgovornih kompanija.
- Zahvaljujući građanima Novog Sada, ljudima velikog srca, kao i podršci kompanije uspeli smo da prikupimo 300 poklona sa osnovnim školskim priborom za decu iz Svratišta. Prikupljene su sveske, olovke, bojice, flomasteri, blokovi, rančevi i sve ono što je deci potrebno za školu. Osim školskog pribora, organizovali smo i tradicionalnu akciju prikupljanja odeće, obuće i igračaka za naše najmlađe - rekla je Mitrović.
Svratište za decu i mlade osnovano je pre četrnaest godina u okviru nevladinog sektora. Posle pet godina rada postalo je deo Programa unapređenja socijalne zaštite Grada Novog Sada, a samim tim i deo gradskog Centra za socijalni rad.
Iz Udruženja građana „Novi Sad“ poručuju da će i ubuduće nastojati da kroz slične akcije pomognu deci i mladima i da podstaknu što veći broj građana da se uključe u humanitarne aktivnosti.
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