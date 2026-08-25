Srbija

NOVI ASFALT U 7 ULICA: U Beloj Crkvi pri kraju realizacija investicije vredne 141,6 miliona dinara

Јелена Баљак
Jelena Baljak

25. 08. 2026. u 14:15

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JUŽNOBANATSKA varošica Bela Crkva i ove godine je pretvorena u veliko gradilište, s obzirom na to da je tamo u toku rehabilitacija asfalta u čak sedam ulica, ukupne dužine 3,5 kilometara. Investicija je vredna 141,6 miliona dinara, a u potpunosti je finansira Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

НОВИ АСФАЛТ У 7 УЛИЦА: У Белој Цркви при крају реализација инвестиције вредне 141,6 милиона динара

Foto: bcinfo

Izvođač radova je u posao uveden još u maju, a do sada je skinut stari sloj asfalta i postavljen prvi sloj novog u svih sedam ulica: Svetosavskoj, Save Munćana, Miletićevoj, Jovana Popovića, Karađorđevoj, Masarikovoj i Lole Ribara. Sutra počinje i postavljanje završnog sloja asfalta, a ceo taj posao bi trebalo da bude gotov do kraja avgusta.

-Sve ove ulice se nalaze u širem centru i bile su u katastrofalnom stanju. Građani su se stalno žalili na ogromne rupe i druga oštećenja na kolovozu. Nije pomagalo ni redovno krpljenje, jer je asfalt u pojedinim ulicama bio star više od 50 godina. Sada smo taj višegodišnji problem rešili, što će poboljšati svakodnevno funkcionisanje meštana, ali i našu turističku ponudu, s obzirom na to da su ulice u obuhvatu zaštićenog istorijskog jezgra, te će gosti lakše moći da razgledaju naše prelepe stare fasade – kaže koordinatorka projekta Gordana Timotijević.

Foto: bcinfo

 

Ovo je najznačajnija kapitalna investicija u Beloj Crkvi ove godine, a predsednica opštine Tatjana Kokar podseća da su, takođe uz potpunu finansijsku podršku Uprave za kapitalna ulaganja APV, početkom prošle godine završili i kompletnu rekonstrukciju glavnog bulevara, dugog 1.100 metara. Ta investicija, započeta 2024, koštala je 632 miliona dinara – kao ceo tadašnji godišnji budžet te opštine.

-Osluškujemo potrebe naših sugrađana i trudimo se da, uz pomoć relevantnih institucija, realizujemo sve što je neophodno za njihov što kvalitetniji život. Imamo jako dobru saradnju sa Pokrajinskom vladom, koja je poslednjih godina finansirala i izgradnju vodovodne mreže u zapadnom delu Bele Crkve, kao i čišćenje HMO kanala – ističe Kokar.

Foto: Novosti

 

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