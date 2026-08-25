MOBILNA APOTEKA STIGLA U NIŠAVSKA SELA: Meštani oduševljeni novom uslugom

MOBILNA apoteka koja obilazi sela u Nišavskom okrugu najpre je stigla u Vrtište, desetak kilometara od Niša, a u narednom periodu posetiće i Velepolje, Kravlje, Gornji Komren, Hum i Gornju Trnavu.

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Cilj je da meštanima udaljenih sela lekovi i farmaceutski proizvodi budu dostupniji, bez potrebe da putuju do grada.

Kakve su reakcije građana, za emisiju "Redakcija", otkrio je Dimitrije Janković, direktor Apotekarske ustanove Niš.

Apoteka stiže do meštana

Kako je objasnio, pokretna apoteka donosi građanima sela mogućnost da terapiju i lekove obezbede mnogo bliže svom domu.

- Radi se o jednoj zaista velikoj stvari. Mi kao državna apoteka, koja je u Planu mreže zdravstvenih ustanova Srbije, dobili smo na korišćenje pokretnu apoteku kako bismo izašli u susret meštanima seoskih sredina i omogućili jednaku dostupnost farmaceutske zdravstvene zaštite. Na ovaj način oni mogu da podignu lekove u svom mestu i ne moraju da putuju do grada. Kao što možete videti, ova apoteka jeste pokretna, ali ima sve uslove i unutrašnjost je praktično identična svakoj stacionarnoj apoteci u gradu. Ima sve lekove koji se izdaju na recept, kao i one koji mogu da se kupe. Zastupljeni su i svi lekovi obuhvaćeni paketom mera države. Dakle, sve što građani mogu da obave u stacionarnoj apoteci u gradu, mogu da urade i ovde - objasnio je.

- Ideja je da dnevno obiđemo po dva sela, ukoliko to uslovi i pristupačnost određenim mestima dozvole. U dogovoru sa predsednicima opština utvrđivali smo gde je pokretna apoteka najpotrebnija. Dakle, tamo gde je najpotrebnija, tamo će se pokretna apoteka i naći. Za ovu nedelju već je napravljen raspored njenog kretanja. Danas je u Velepolju, a zatim će, u skladu sa potrebama stanovništva, obilaziti sela širom Nišavskog okruga. Cilj je da se ova usluga proširi i dalje, ne samo na Nišavski okrug, već i na čitav jug Srbije - za Kurir televiziju, rekla je Violeta Milićević, novinarka Kurira.

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