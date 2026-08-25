Srbija

TAVORE NA ZAČELJU: U Kraljevu prosečna junska zarada 102.143 dinara

Goran Ćirović

25. 08. 2026. u 13:15

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Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna junska zarada bez poreza i doprinosa, u Kraljevu je iznosila 102.143 dinara, što je čak za 18.258 dinara manje od republičkog proseka (120.401).

ТАВОРЕ НА ЗАЧЕЉУ: У Краљеву просечна јунска зарада 102.143 динара

G.Šljivić

Osim u odnosu na republički, prema navedenim podacima, junske plate Kraljevčna „kaskaju“ i u odnosu na komšije u Kragujevcu (116.404), Čačku (104.434) i Kruševcu (108.418), kao i na plate u Užicu (109.985), Valjevu (110.826) i Šapcu (104.812).

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