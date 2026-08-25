VATROGASCI SE NE PREDAJU: Požar na Stolovima još nije potpuno ukroćen

Prkoseći vetru, suncu i nepristupčnom terenu, vatrogasci nastvljaju borbu sa neukroćenom vatrenom stihijom na Stolovima, pokušvajući da lokalizuju i četvrto, poslednje žarište na ovom planinskom masivu.

G.Šljivić

Stanovništvo, objekti, obližnja ibarska magistrala i srednjovekovna tvrđava Maglič, kako saznajemo, nisu ugroženi, a u gašenju, uz vatrogasace-spasioce iz Kraljeva, Užica, Novog Pazara, Prijepolja i Čačka, učestvuju i radnici „Srbijašuma“, pripdnici DVD i Organizacije za traganje i spasavanje, a pomoć pružaju i dva vozila JKP „Vodovod“ iz Kraljeva.