Srbija

VATROGASCI SE NE PREDAJU: Požar na Stolovima još nije potpuno ukroćen

Goran Ćirović

25. 08. 2026. u 14:31

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Prkoseći vetru, suncu i nepristupčnom terenu, vatrogasci nastvljaju borbu sa neukroćenom vatrenom stihijom na Stolovima, pokušvajući da lokalizuju i četvrto, poslednje žarište na ovom planinskom masivu.

ВАТРОГАСЦИ СЕ НЕ ПРЕДАЈУ: Пожар на Столовима још није потпуно укроћен

G.Šljivić

Stanovništvo, objekti, obližnja ibarska magistrala i srednjovekovna tvrđava Maglič, kako saznajemo, nisu ugroženi, a u gašenju, uz vatrogasace-spasioce iz Kraljeva, Užica, Novog Pazara, Prijepolja i Čačka, učestvuju i radnici „Srbijašuma“, pripdnici DVD i Organizacije za traganje i spasavanje, a pomoć pružaju i dva vozila JKP „Vodovod“ iz Kraljeva.

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